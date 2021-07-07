Густой черный дым растянулся на сотни метров: во Львове случился пожар – фото и видео
7 июля 2021 , 13:07Читати новину українською
Источник:ГСЧС Львовщины
Во Львове 6 июля произошел крупный пожар. Густой черный дым видели жители домов за сотни метров от места возгорания.
Пожар произошел в Сиховском районе Львова на улице Надежной. Его тушили 7 пожарных.
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На Сыхове загорелись автомобильные шины
- В 18:36 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Надежной.
- На место происшествия немедленно выехали пожарные.
- Оказалось, что там на открытой территории загорелись автомобильные шины.
- Спасатели, не теряя времени, начали гасить возгорание.
- В 18:49 сотрудники ГСЧС локализовали пожар, а в 18:57 – полностью его ликвидировали.
Смотрите видео пожара на Сыхове:
В результате возгорания никто не пострадал
В результате пожара огонь уничтожил автомобильные шины на площади 100 квадратных метров. Однако, к счастью, никто из людей не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 2 единицы спецтехники и 7 спасателей. Сейчас правоохранители устанавливают точные причины возникновения пожара.
Смотрите фото с места пожара / Фото 24 канала, ГСЧС Львовщины и "Варта 1"