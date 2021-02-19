Во Львове правоохранители задержали мужчину за сбыт наркотиков. У злоумышленника изъяли 45 граммов метадона стоимостью около 80 тысяч гривен.

Вскоре мужчине сообщат о подозрении. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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Как задержали наркоторговца

Правоохранители разоблачили 33-летнего львовянина, который продавал наркотики.

Во время санкционированного обыска у мужчины изъяли вещество, похожее на наркотическое средство "метадон" весом около 45 граммов.

Его направили на экспертное исследование.

Стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного рынка" составляет около 80 тысяч гривен.

К проведению обыска и задержанию злоумышленника привлекли спецназовцев полиции Львовщины.

Смотрите фото, что правоохранители нашли во время обыска / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Правоохранители открыли уголовное производство за "незаконное производство, хранение, перевозку или сбыт наркотиков, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 8 лет за решеткой.

Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Сейчас полицейские решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении. Досудебное расследование продолжается.