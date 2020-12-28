На Львовщине 27 декабря правоохранители обнаружили микроавтобус с нечипированными елками. Автомобиль и деревья изъяли, а мужчине теперь грозит до 3 лет за решеткой.

Инцидент произошел в Старом Самборе около 7:30. Правоохранители обнаружили микроавтобус с 46 нечипированными елками во время патрулирования. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как патрульные нашли микроавтобус с нечипированными елками

Во время патрулирования полицейские обнаружили микроавтобус Mercedes, загруженный елками.

Правоохранители установили во время проверки, что елки были без чипов.

У водителя не было никаких документов, подтверждающих происхождение деревьев.

В машине 48-летнего жителя Турковского района нашли 46 елок.



У мужчины изъяли 46 елок и микроавтобус / Фото полиции Львовщины

Что грозит злоумышленнику

Следователи открыли уголовное производство за незаконную вырубку, перевозку, хранение и сбыт леса. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен, до 3 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.

Полицейские изъяли 46 незаконно срубленных елок и микроавтобус, которым злоумышленник перевозил деревья. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Правоохранители проводят досудебное расследование / Фото полиции Львовщины