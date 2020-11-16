Хотел сделать селфи: в Красном парень вылез на крышу поезда и его ударило током
В Красном 15 ноября 17-летний парень вылез на крышу поезда, потому что хотел сделать фото. Однако юноша схватился за линии электропередач и его ударило током.
Инцидент произошел на территории железнодорожной станции Красное около 13:00. Парня ударило током и он упал с вагона. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
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Как парня ударило током
- Около 13:00 полицейские получили сообщение о том, что на территории железнодорожной станции травмировался 17-летний местный житель.
- Парень залез в один из вагонов, находящихся на отстое, и попросил своего товарища сделать фото.
- Однако юноша схватился высоковольтную линию электропередач.
- Парня ударило током и он упал с вагона.
- Его друг результате инцидента не пострадал.
Что случилось с парнем
Парня отвезли в больницу. Медики поставили ему диагноз – ожоги тела и поражение электрическим током.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.
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