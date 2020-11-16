В Красном 15 ноября 17-летний парень вылез на крышу поезда, потому что хотел сделать фото. Однако юноша схватился за линии электропередач и его ударило током.

Инцидент произошел на территории железнодорожной станции Красное около 13:00. Парня ударило током и он упал с вагона. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как парня ударило током

Около 13:00 полицейские получили сообщение о том, что на территории железнодорожной станции травмировался 17-летний местный житель.

Парень залез в один из вагонов, находящихся на отстое, и попросил своего товарища сделать фото.

Однако юноша схватился высоковольтную линию электропередач.

Парня ударило током и он упал с вагона.

Его друг результате инцидента не пострадал.

Обратите внимание! Ни в коем случае нельзя залезать на крыши поездов, ибо результатом таких поступков обычно становится поражение электрическим током, а иногда – смерть. Кроме того, часто люди, которые пытаются подняться на крышу вагонов, срываются и получают травмы, иногда – погибают, попадая под колеса подвижного состава.

Что случилось с парнем

Парня отвезли в больницу. Медики поставили ему диагноз – ожоги тела и поражение электрическим током.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.