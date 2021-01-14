Львовские правоохранители 14 января выполнили решение суда о принудительном выдворении за пределы Украины 9 нелегальных мигрантов, граждан Ирака. Они хотели попасть на территорию ЕС, незаконно пересекая границу.

Две группы нелегальных мигрантов задержали 21 и 28 декабря. Среди них были 3 детей. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Интересно Метадон из лаборатории ветуниверситета: дело наркоторговцев направили в суд – фото Как задержали нелегальных мигрантов Правоохранители 21 и 28 декабря обнаружили во Львове 2 группы иностранцев, которые находились в Украине нелегально.

Полицейские установили, что все они – граждане Ирака. Всего правоохранители задержали 9 нелегальных мигрантов – взрослых в возрасте от 22 до 45 лет и 3 детей.

Они намеревались незаконно пересечь границу Украины, в обход пунктов пропуска.

6 иностранцев привлекли к административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине и транзитного проезда через ее территорию.

Выполняя решение Галицкого районного суда Львова, 14 января правоохранители сопровождали нелегальных мигрантов из пункта временного пребывания иностранцев в Международный аэропорт "Львов".

Там их принудительно депортировали в Турцию транзитом Львов – Стамбул, Стамбул – Багдад. Смотрите фото из Международного аэропорта "Львов" / Фото полиции Львовщины