Пасху будут праздновать 2 мая. В списке указано 4 основных храма.

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Расписание богослужений актуально на 1 и 2 мая.

Архикафедральный Собор Святого Юра, УГКЦ

Собор расположен на площади Святого Юра, 5. Благословение пасок и другой пищи будет происходить каждые полчаса с 12:00 1 мая.

1 мая, Великая Суббота:

9:00 – Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого.

14: 00 – Молитва Иисуса за онкологических больных.

15: 00 – Акафист Иисусу Христу во времени пандемии.

21:30 – Надгробное. Пасхальная Утреня. Архиерейская Божественная Литургия.

2 мая, День Воскресения Христова

8: 00 – Архиерейская Божественная Литургия.

11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста на всякое прошение.

14:00 – Молитва Иисуса за онкологических больных.

15:00 – Акафист Иисусу Христу во времени пандемии.

16:00 – Воскресная Вечерняя.

Свято-Покровский кафедральный собор ПЦУ

Собор расположен на улице Михаила Грушевского, 2. Освящение пасхальных приношений начнут в 11 утра 1 мая.

1 мая, Великая Суббота

8.30 – Времена

9.00 – Вечерня с Литургией святителя Василия Великого, архиерейским чином.

23.30 – Полунощница.

2 мая Светлое Христово Воскресение

00.00 – Пасхальная заутренняя, архиерейским чином.

1.00 – Божественная Литургия, архиерейским чином.

7:00 и в 09:00 – Божественная Литургия.

Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ

С 14:00 1 мая на Руськой, 5 начнут освящать куличи. Священнослужители отмечают необходимость соблюдения социальной дистанции во дворе храма.

1 мая, Великая Суббота

8:30 – святая Литургия

21:00 – Чтение деяний святых апостолов

23:59 – Начало крестного хода

2 мая, День Воскресения Господня

00:00 – Пасхальная утреня. Святая Литургия.

7:00 и 9:00 – святая Литургия, после – освящение куличей.

15:00 – Пасхальная утреня

Свято-Георгиевский кафедральный храм УПЦ

Локация: Короленко, 3. Освящать куличи, яйца, сыр и мясо будут с 13:00 1 мая. В Пасху – будут освящать после кодной литургии.

1 мая, Великая Суббота

08:00 – Времена. Изобразительны. Вечерняя. Литургия святителя Василия Великого.
23:15 – Полунощница.

2 мая, Светлое Христово Воскресение, Пасха

00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня
В 02:00, 7:00 и 9:00 – Божественная литургия.
17:00 – Пасхальная вечерняя.