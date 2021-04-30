Пасху будут праздновать 2 мая. В списке указано 4 основных храма.
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Расписание богослужений актуально на 1 и 2 мая.
Архикафедральный Собор Святого Юра, УГКЦ
Собор расположен на площади Святого Юра, 5. Благословение пасок и другой пищи будет происходить каждые полчаса с 12:00 1 мая.
1 мая, Великая Суббота:
9:00 – Вечерняя с Божественной Литургией св. Василия Великого.
14: 00 – Молитва Иисуса за онкологических больных.
15: 00 – Акафист Иисусу Христу во времени пандемии.
21:30 – Надгробное. Пасхальная Утреня. Архиерейская Божественная Литургия.
2 мая, День Воскресения Христова
8: 00 – Архиерейская Божественная Литургия.
11:00 – Божественная Литургия св. Иоанна Златоуста на всякое прошение.
14:00 – Молитва Иисуса за онкологических больных.
15:00 – Акафист Иисусу Христу во времени пандемии.
16:00 – Воскресная Вечерняя.
Свято-Покровский кафедральный собор ПЦУ
Собор расположен на улице Михаила Грушевского, 2. Освящение пасхальных приношений начнут в 11 утра 1 мая.
1 мая, Великая Суббота
8.30 – Времена
9.00 – Вечерня с Литургией святителя Василия Великого, архиерейским чином.
23.30 – Полунощница.
2 мая Светлое Христово Воскресение
00.00 – Пасхальная заутренняя, архиерейским чином.
1.00 – Божественная Литургия, архиерейским чином.
7:00 и в 09:00 – Божественная Литургия.
Храм Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ
С 14:00 1 мая на Руськой, 5 начнут освящать куличи. Священнослужители отмечают необходимость соблюдения социальной дистанции во дворе храма.
1 мая, Великая Суббота
8:30 – святая Литургия
21:00 – Чтение деяний святых апостолов
23:59 – Начало крестного хода
2 мая, День Воскресения Господня
00:00 – Пасхальная утреня. Святая Литургия.
7:00 и 9:00 – святая Литургия, после – освящение куличей.
15:00 – Пасхальная утреня
Свято-Георгиевский кафедральный храм УПЦ
Локация: Короленко, 3. Освящать куличи, яйца, сыр и мясо будут с 13:00 1 мая. В Пасху – будут освящать после кодной литургии.
1 мая, Великая Суббота
08:00 – Времена. Изобразительны. Вечерняя. Литургия святителя Василия Великого.
23:15 – Полунощница.
2 мая, Светлое Христово Воскресение, Пасха
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня
В 02:00, 7:00 и 9:00 – Божественная литургия.
17:00 – Пасхальная вечерняя.