Синоптики прогнозируют, что местами на Львовщине 26 марта будет густой туман. Днем на территории области будет по-весеннему тепло, однако ночью ожидают до 6 градусов мороза.

Погоду на Львовщине будут определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. Синоптики предупреждают об опасности на дорогах области.

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Прогноз погоды во Львове и области на 26 марта

Синоптики прогнозируют 26 марта на Львовщине переменную облачность. В течение суток осадков не ожидают.

Ночью и утром область окутает туман видимостью 200 – 500 метров. В горах на отдельных участках дорог будет гололедица. Уровень опасности – "желтый". Поэтому водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными во время движения.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. В течение суток атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

Ночью температура во Львове и области будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза, а в горах – от 8 до 10 градусов мороза. Днем температура составит 7 – 12 градусов тепла.



Прогноз погоды на Львовщине на 26 марта / Данные Укргидрометцентра

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