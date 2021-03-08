На Львовщине водитель выгнал дочь погибшего воина АТО Диану Минько из автобуса сообщением Битля – Львов. Мужчина не хотел везти девушку по удостоверению.

Инцидент вызвал шквал возмущения в сети. Отец девушки Николай Минько погиб 6 апреля 2015 года в поселке Боровское вблизи Северодонецка.

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Водитель выгнал дочь погибшего украинского военного

Девушка рассказала, что когда она зашла в автобус и показала водителю удостоверение "Члена семьи погибшего", тот выгнал ее из салона.

Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с тем удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на спине везете? И это уже не первая такая ситуация!

– написала девушка.

Минько добавила, что отдала бы все, чтобы ее отец был жив, а она не имела такого удостоверения.

"Уважаемый водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого удостоверения, как имею я. Будьте здоровы и удачных поисков работы", – подытожила девушка.

Интересно! По информации "Варта 1", Диану Минько в 2019 году уже выгоняли из маршрутки при схожих обстоятельствах. Тогда ее не хотел пускать в салон водитель автобуса сообщением Львов – Турка.