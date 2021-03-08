"Иди отсюда с этим удостоверением": водитель выгнал из автобуса дочь погибшего воина АТО – видео
На Львовщине водитель выгнал дочь погибшего воина АТО Диану Минько из автобуса сообщением Битля – Львов. Мужчина не хотел везти девушку по удостоверению.
Источник:Фейсбук Дианы Минько
Инцидент вызвал шквал возмущения в сети. Отец девушки Николай Минько погиб 6 апреля 2015 года в поселке Боровское вблизи Северодонецка.
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Девушка рассказала, что когда она зашла в автобус и показала водителю удостоверение "Члена семьи погибшего", тот выгнал ее из салона.
Когда я зашла в маршрутку и показала этому водителю удостоверение, он сказал мне: "Да иди отсюда с тем удостоверением". Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на спине везете? И это уже не первая такая ситуация!
– написала девушка.
Минько добавила, что отдала бы все, чтобы ее отец был жив, а она не имела такого удостоверения.
"Уважаемый водитель, если вы сейчас это читаете, то я хочу вам пожелать, чтобы ваши дети никогда не имели такого удостоверения, как имею я. Будьте здоровы и удачных поисков работы", – подытожила девушка.
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