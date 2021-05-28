Дорожные знаки обновили не кое-как – наклейки наклеили тематически. Возле памятника Даниилу Галицкому появился знак с пешеходом на коне, а возле кукольного театра – с пешеходом-марионеткой.

Актуально Была под вагонкой 12 лет: во Львове на фасаде супермаркета появилась уникальная мозаика – фото

Львов заполонили странные дорожные знаки

Во Львове неизвестные уличные художники видоизменили несколько дорожных знаков. Они есть на улицах Лысенко, Армянской, проспекте Свободы, возле кукольного и оперного театров. На новых знаках разместили ироничные наклейки. Некоторые из них действительно забавные, поэтому, вероятно, целью авторов было просто развеселить львовян и туристов.

Однако многие горожане не восприняли такого юмора. Верующие назвали наклейки на религиозную тематику "провокацией с целью встревожить религиозную ситуацию в городе". Они пожаловались на Горячую линию города Львова, чтобы дорожным знакам вернули их прежний вид. Поэтому сейчас коммунальщики неустанно работают, чтобы удовлетворить эту просьбу.

Судя по изображению, неизвестные лица добавили наклейки и изменили вид знака. Районная администрация должна восстановить вид знака, чтобы он соответствовал требованиям ГОСТ, – отметил директор Администрации городского главы Евгений Бойко.

Смотрите фото "обновленных" дорожных знаков / Фото lvivstreetart, Горячая линия Львова

К теме Странно и смешно: необычные дорожные знаки в разных странах мира, о которых вы и не догадывались

Новые дорожные знаки вызвали жаркие обсуждения в сети

Обновленные дорожные знаки вызвали настоящий ажиотаж в сети. Некоторые горожане жалуются, что из-за наклеек невозможно понять, что это за знак. По их мнению, это может повлечь увеличение количества ДТП на улицах города. Поэтому наклейки обязательно следует снять.

Однако немало львовян выступили в защиту неизвестных уличных художников. Они отмечают, что подобная практика есть во многих городах мира. Там такие дорожные знаки не снимают, а наоборот – их воспринимают как украшение улицы. В частности, во Флоренции также есть похожие знаки, которые разрисовали уличные художники. Они веселят местных жителей и пользуются большим спросом у туристов.