Дорожные знаки обновили не кое-как – наклейки наклеили тематически. Возле памятника Даниилу Галицкому появился знак с пешеходом на коне, а возле кукольного театра – с пешеходом-марионеткой.
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Львов заполонили странные дорожные знаки
Во Львове неизвестные уличные художники видоизменили несколько дорожных знаков. Они есть на улицах Лысенко, Армянской, проспекте Свободы, возле кукольного и оперного театров. На новых знаках разместили ироничные наклейки. Некоторые из них действительно забавные, поэтому, вероятно, целью авторов было просто развеселить львовян и туристов.
Однако многие горожане не восприняли такого юмора. Верующие назвали наклейки на религиозную тематику "провокацией с целью встревожить религиозную ситуацию в городе". Они пожаловались на Горячую линию города Львова, чтобы дорожным знакам вернули их прежний вид. Поэтому сейчас коммунальщики неустанно работают, чтобы удовлетворить эту просьбу.
Судя по изображению, неизвестные лица добавили наклейки и изменили вид знака. Районная администрация должна восстановить вид знака, чтобы он соответствовал требованиям ГОСТ, – отметил директор Администрации городского главы Евгений Бойко.
Смотрите фото "обновленных" дорожных знаков / Фото lvivstreetart, Горячая линия Львова
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Новые дорожные знаки вызвали жаркие обсуждения в сети
Обновленные дорожные знаки вызвали настоящий ажиотаж в сети. Некоторые горожане жалуются, что из-за наклеек невозможно понять, что это за знак. По их мнению, это может повлечь увеличение количества ДТП на улицах города. Поэтому наклейки обязательно следует снять.
Однако немало львовян выступили в защиту неизвестных уличных художников. Они отмечают, что подобная практика есть во многих городах мира. Там такие дорожные знаки не снимают, а наоборот – их воспринимают как украшение улицы. В частности, во Флоренции также есть похожие знаки, которые разрисовали уличные художники. Они веселят местных жителей и пользуются большим спросом у туристов.
- "То был Бэнкси, а они так просто сдирают. Аккуратно срезали вместе со знаком, и на аукцион";
- "Думаю, кто-то просто без чувства юмора";
- "На Зеленой возле водоканала еще раньше задекорировали знак STOP, но этого даже никто не заметил. Уже 2 недели висит. А тут сразу заворошились";
- "А мне понравилось, креативно";
- "С практической, правовой, нормативной точки зрения все коммунальщики сделали правильно. Но что-то непреодолимое внутри очень хочет, чтобы коммунальные руки не сунули нос к этому. Прекрасный перформанс. Львовский";
- "Думаю, время от времени, такой "административно-религиозный перформанс" не помешает обществу. Как минимум, для экстазийно-праведного возбуждения в соцсетях".