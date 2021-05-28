Иисус, Даниил Галицкий и шутки: во Львове появились оригинальные дорожные знаки – фото

Во Львове неизвестные уличные художники оригинально украсили дорожные знаки. На них появились забавные шутки и пешеходы в виде Даниила Галицкого, марионеток и статуи Славы, оригинал которой можно увидеть на верхушке Львовского оперного театра. Однако наклейки на религиозную тематику возмутили многих верующих города. Поэтому сейчас их со знаков снимают.

Дорожные знаки обновили не кое-как – наклейки наклеили тематически. Возле памятника Даниилу Галицкому появился знак с пешеходом на коне, а возле кукольного театра – с пешеходом-марионеткой.

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Львов заполонили странные дорожные знаки

Во Львове неизвестные уличные художники видоизменили несколько дорожных знаков. Они есть на улицах Лысенко, Армянской, проспекте Свободы, возле кукольного и оперного театров. На новых знаках разместили ироничные наклейки. Некоторые из них действительно забавные, поэтому, вероятно, целью авторов было просто развеселить львовян и туристов.

Однако многие горожане не восприняли такого юмора. Верующие назвали наклейки на религиозную тематику "провокацией с целью встревожить религиозную ситуацию в городе". Они пожаловались на Горячую линию города Львова, чтобы дорожным знакам вернули их прежний вид. Поэтому сейчас коммунальщики неустанно работают, чтобы удовлетворить эту просьбу.

Судя по изображению, неизвестные лица добавили наклейки и изменили вид знака. Районная администрация должна восстановить вид знака, чтобы он соответствовал требованиям ГОСТ, – отметил директор Администрации городского главы Евгений Бойко.

Смотрите фото "обновленных" дорожных знаков / Фото lvivstreetart, Горячая линия Львова

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Новые дорожные знаки вызвали жаркие обсуждения в сети

Обновленные дорожные знаки вызвали настоящий ажиотаж в сети. Некоторые горожане жалуются, что из-за наклеек невозможно понять, что это за знак. По их мнению, это может повлечь увеличение количества ДТП на улицах города. Поэтому наклейки обязательно следует снять.

Однако немало львовян выступили в защиту неизвестных уличных художников. Они отмечают, что подобная практика есть во многих городах мира. Там такие дорожные знаки не снимают, а наоборот – их воспринимают как украшение улицы. В частности, во Флоренции также есть похожие знаки, которые разрисовали уличные художники. Они веселят местных жителей и пользуются большим спросом у туристов.