В Сокольниках, что возле Львова, 1 марта правоохранители нашли в доме 46- летнего мужчины много оружия – автомат, травматический пистолет и патроны. Полицию вызвала его напуганная жена.

Женщина заявила о домашнем насилии. Она рассказала правоохранителям, что ее пьяный муж пытается вынести из дома оружие. Интересно Пули вместо витаминов: таможенники нашли в почтовых отправлениях запрещенные товары – фото Как правоохранители задержали пьяного вооруженного мужчину Около полуночи правоохранители получили вызов о домашнем насилии в селе Сокольники.

Женщина рассказала, что ее пьяный муж имеет зарегистрированные травматический пистолет и автомат.

По ее словам, он вел себя неадекватно и пытался вынести оружие из дома.

Правоохранители немедленно приехали на место происшествия.

Они обнаружили возле дома 46-летнего мужчину, о котором и рассказывала женщина.

Патрульные и следователи зашли в дом и нашли травматический пистолет Форт 17Р и карабин Форт 201.

В сейфе также лежали нож, оптический прицел, 3 магазина к карабину, набор для изготовления патронов, 8 резиновых патронов, 49 патронов различного калибра, 25 пуль и 48 капсул.

Мужчину сопроводили в участок для установления обстоятельств.

Ему грозит ответственность за "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой. Смотрите фото, какое именно оружие нашли полицейские / Фото Патрульной полиции Львовщины