Имел автомат и пистолет: женщина вызвала полицию из-за своего пьяного вооруженного мужа
Правоохранители изъяли у мужчины автомат и пистолет / Патрульная полиция Львовщины
В Сокольниках, что возле Львова, 1 марта правоохранители нашли в доме 46- летнего мужчины много оружия – автомат, травматический пистолет и патроны. Полицию вызвала его напуганная жена.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Женщина заявила о домашнем насилии. Она рассказала правоохранителям, что ее пьяный муж пытается вынести из дома оружие.
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Как правоохранители задержали пьяного вооруженного мужчину
- Около полуночи правоохранители получили вызов о домашнем насилии в селе Сокольники.
- Женщина рассказала, что ее пьяный муж имеет зарегистрированные травматический пистолет и автомат.
- По ее словам, он вел себя неадекватно и пытался вынести оружие из дома.
- Правоохранители немедленно приехали на место происшествия.
- Они обнаружили возле дома 46-летнего мужчину, о котором и рассказывала женщина.
- Патрульные и следователи зашли в дом и нашли травматический пистолет Форт 17Р и карабин Форт 201.
- В сейфе также лежали нож, оптический прицел, 3 магазина к карабину, набор для изготовления патронов, 8 резиновых патронов, 49 патронов различного калибра, 25 пуль и 48 капсул.
- Мужчину сопроводили в участок для установления обстоятельств.
- Ему грозит ответственность за "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
- Санкция статьи предусматривает наказание – от 3 до 7 лет за решеткой.
Смотрите фото, какое именно оружие нашли полицейские / Фото Патрульной полиции Львовщины
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