В Дрогобыче 3 декабря трое мужчин имитировали похищение человека. Их пранк увидела прохожая и позвонила в полицию. Женщине, которая находилась в шоковом состоянии, вызвали скорую.

Инцидент произошел около 8:20 на улице Шевченко. Пранкерам из Дрогобыча за такой "розыгрыш" грозит штраф. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

Интересно Конфисковали более 70 тысяч долларов: львовский суд вынес приговор гастарбайтеру

Как мужчины имитировали похищение человека

Обеспокоенная 67-летняя женщина позвонила в полицию около 8:20. Она рассказала, что на улице Шевченко неизвестный злоумышленник силой затолкал мужчину в багажник автомобиля серого цвета и повез в неизвестном направлении.

Женщине, которая стала очевидицей события, врачи оказали медицинскую помощь. У нее от сильного стресса ухудшилось самочувствие.

Мужчину затолкали в багажник BMW / Фото полиции Львовщины

Как правоохранители искали "похитителей"

Для поиска авто с похищенным человеком на территории Львовской области правоохранители ввели комплекс оперативно-розыскных мероприятий "Перехват".

К поискам присоединились сотрудники всех служб Дрогобычского отдела полиции, территориальных подразделений полиции соседних районов, оперативники уголовного розыска и патрульные.

Дрогобычского отдела полиции, территориальных подразделений полиции соседних районов, оперативники уголовного розыска и патрульные. Правоохранители установили, что злоумышленники пользовались автомобилем BMW.

Вскоре автомобиль нашли в одном из сел Пустомытовского района.

в одном из сел Пустомытовского района. В салоне находились трое мужчин, одного из которых "похитили" утром.

утром. Все правонарушители – дрогобычане, двое 18-летних и один в возрасте 25 лет.

Ребята объяснили правоохранителям, что имитировали похищение человека ради развлечения.​

Читайте также Похитили человека и требовали 3,7 тысячи долларов: во Львове задержали преступную группу – фото

Что грозит правонарушителям

Правоохранители открыли уголовное дело за хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание – штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.



Ребята имитировали похищение ради развлечения / Фото полиции Львовщины

Правонарушителям грозит до 34 тысяч гривен штрафа / Фото полиции Львовщины