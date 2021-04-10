Во Львове большинство людей спокойно платят штрафы, если вдруг забывают купить билет. Об этом рассказал представитель контроллеров Львовского коммунального транспортного предприятия.

Причем он отметил, что штрафы платят все, безотносительно к социальному или имущественному статусу. К примеру контроллер вспомнил бывшую нардепку Ирину Фарион.

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Сколько еженедельно во Львове штрафуют нарушителей в общественном транспорте

Издание ZAXID.NET пообщалось с Андреем Фоком – бригадиром группы контролеров отдела контроля ЛКП "Львовэлектротранс".

Среди прочего у него спросили, привычной ли является ситуация, когда обнаруживают безбилетных пассажиров, штрафуют их, и возникает конфликт? А, может, все наоборот – и большинство людей спокойно оплачивают?

Фок пояснил, что обнаружение нарушителей для контроллера – это "стандартная ситуация, которая является ежедневной будничной работой ". Ведь общественным транспортом пользуются разные люди.

По словам Фока, если возникла такая ситуация, когда человек должен оплатить штраф (а таких ситуаций возникает до 500 еженедельно) – то "в большинстве случаев люди оплачивают спокойно".

Штрафы платят все – и известные люди тоже

Для контроллера не имеет значения, что это именно за человек – обнаруженный нарушитель. Контроллер не устанавливает личность и не пишет протокол (согласно 258 статье Кодекса об административных правонарушениях).

Если нарушитель признает вину, то платит штраф на месте – и получает в подтверждение квитанцию.

Да, известные люди во Львове также часто пользуются общественным транспортом. И также в основном спокойно платят штрафы, если вдруг забывают купить билет.

Андрей Фок рассказал, что несколько недель назад пришлось оштрафовать бывшую депутата Верховной Рады – Ирину Фарион. И та, к слову, "культурно и без проблем оплатила штраф".