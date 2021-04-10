Ирину Фарион оштрафовали во Львове за безбилетный проезд в общественном транспорте
Во Львове большинство людей спокойно платят штрафы, если вдруг забывают купить билет. Об этом рассказал представитель контроллеров Львовского коммунального транспортного предприятия.
Источник:ZAXID.NET
Причем он отметил, что штрафы платят все, безотносительно к социальному или имущественному статусу. К примеру контроллер вспомнил бывшую нардепку Ирину Фарион.
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Сколько еженедельно во Львове штрафуют нарушителей в общественном транспорте
Издание ZAXID.NET пообщалось с Андреем Фоком – бригадиром группы контролеров отдела контроля ЛКП "Львовэлектротранс".
- Среди прочего у него спросили, привычной ли является ситуация, когда обнаруживают безбилетных пассажиров, штрафуют их, и возникает конфликт? А, может, все наоборот – и большинство людей спокойно оплачивают?
Фок пояснил, что обнаружение нарушителей для контроллера – это "стандартная ситуация, которая является ежедневной будничной работой". Ведь общественным транспортом пользуются разные люди.
Штрафы платят все – и известные люди тоже
Для контроллера не имеет значения, что это именно за человек – обнаруженный нарушитель. Контроллер не устанавливает личность и не пишет протокол (согласно 258 статье Кодекса об административных правонарушениях).
- Если нарушитель признает вину, то платит штраф на месте – и получает в подтверждение квитанцию.
Да, известные люди во Львове также часто пользуются общественным транспортом. И также в основном спокойно платят штрафы, если вдруг забывают купить билет.
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