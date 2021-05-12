Иванна Дурда раньше училась во Львове. Однако девушку отчислили.

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Во Львове пропала 20-летняя девушка

Иванна Дурда 5 апреля уехала из села Конюхов Стрыйского района во Львов. С тех пор связи с девушкой нет. Родные ничего не знают о ее месте нахождения, а все телефонные звонки остаются безуспешными. Сейчас телефон девушки находится вне зоны досягаемости. Правоохранители объявили ее в розыск.

По информации ZAXID.NET, исчезнувшая раньше училась во Львове. Однако ее отчислили из учебного заведения.

Приметы девушки:

рост – 165 сантиметров;

светлые волосы;

карие глаза;

имеет татуировку на левой ключице в виде птичек с надписью;

была одета в оливковую болоньевую куртку, темные лосины и темные кроссовки.

Обратите внимание! Правоохранители призывают всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, позвонить в полицию по номеру 102. Присоединиться к чату поиска можно по ссылке.



Во Львове пропала 20-летняя девушка / Фото поисково-спасательной волонтерской ассоциации