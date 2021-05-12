Иванна Дурда раньше училась во Львове. Однако девушку отчислили.

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Во Львове пропала 20-летняя девушка

Иванна Дурда 5 апреля уехала из села Конюхов Стрыйского района во Львов. С тех пор связи с девушкой нет. Родные ничего не знают о ее месте нахождения, а все телефонные звонки остаются безуспешными. Сейчас телефон девушки находится вне зоны досягаемости. Правоохранители объявили ее в розыск.

По информации ZAXID.NET, исчезнувшая раньше училась во Львове. Однако ее отчислили из учебного заведения.

Приметы девушки:

  • рост – 165 сантиметров;
  • светлые волосы;
  • карие глаза;
  • имеет татуировку на левой ключице в виде птичек с надписью;
  • была одета в оливковую болоньевую куртку, темные лосины и темные кроссовки.

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Во Львове пропала 20-летняя девушка / Фото поисково-спасательной волонтерской ассоциации