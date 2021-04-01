Ищут 2 суток: во Львове пропала 17-летняя Наталья Леушина
Полиция объявила в розыск 17-летнюю львовянку Наталью Леушину. Она вышла из дома 30 марта и не вернулась. Сейчас связь с девушкой отсутствует.
Источник:ZAXID.NET
Об исчезновении девушки заявила ее мать. Правоохранители просят всех, кому известна любая информация, позвонить на оперативную линию 102.
Заметьте Пропавшую во Львове 19-летнюю студентку Дарью Косенок нашли убитой
Девушка пропала 30 марта
В полиции сообщили, что 31 марта к правоохранителям за помощью обратилась мать Натальи Леушиной. Она рассказала, что ее дочь вышла из дома 30 марта и не вернулась.
Около 13:00 31 марта девушка позвонила родителям. Однако после этого связь полностью прервалась. Правоохранители объявили в розыск 17-летнюю львовянку. В полиции призывают всех, кто имеет любую информацию о месте пребывания Натальи Леушиной, обращаться по телефонам 102 или 238-43-95.
Приметы пропавшей:
- рост 156 сантиметров,
- худощавое телосложение,
- короткие светлые волосы,
- карие глаза,
- была одета в синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой, черную спортивную кофту и черную кепку.
Во Львове пропала 17-летняя Наталья Леушина / Фото "Варта 1"
Поделиться новостью