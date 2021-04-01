Полиция объявила в розыск 17-летнюю львовянку Наталью Леушину. Она вышла из дома 30 марта и не вернулась. Сейчас связь с девушкой отсутствует.

Об исчезновении девушки заявила ее мать. Правоохранители просят всех, кому известна любая информация, позвонить на оперативную линию 102.

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Девушка пропала 30 марта

В полиции сообщили, что 31 марта к правоохранителям за помощью обратилась мать Натальи Леушиной. Она рассказала, что ее дочь вышла из дома 30 марта и не вернулась.

Около 13:00 31 марта девушка позвонила родителям. Однако после этого связь полностью прервалась. Правоохранители объявили в розыск 17-летнюю львовянку. В полиции призывают всех, кто имеет любую информацию о месте пребывания Натальи Леушиной, обращаться по телефонам 102 или 238-43-95.

Приметы пропавшей:

рост 156 сантиметров,

худощавое телосложение,

короткие светлые волосы,

карие глаза,

была одета в синие джинсы, синие кроссовки с белой подошвой, черную спортивную кофту и черную кепку.



Во Львове пропала 17-летняя Наталья Леушина / Фото "Варта 1"