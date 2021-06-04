Ищут вторую неделю: на Львовщине без вести пропал 22-летний иностранец – фото

Львовские правоохранители объявили в розыск 22-летнего иностранца Отабека Кулова. Он 24 мая выехал из Ивано-Франковска во Львов. С тех пор связи с мужчиной нет.

Отабек Кулов – гражданин Таджикистана. Его поиски продолжаются уже вторую неделю.

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На Львовщине исчез 22-летний иностранец

Полиция разыскивает без вести пропавшего Отабека Кулова. 22-летнего гражданина Таджикистана в последний раз видели 24 мая. Он выехал поездом из Ивано-Франковска во Львов. С тех пор его местопребывание неизвестно. Связи с мужчиной нет.

Приметы без вести пропавшего:

выглядит на 25 лет;

плотного телосложения;

рост 165 – 170 сантиметров;

темные волосы, карие глаза;

был одет в балоновую серо-синюю куртку, темные джинсы, темную футболку и темные кроссовки с белыми подошвами.

Правоохранители призывают всех, кому известна любая информация о возможном местонахождении пропавшего, сообщить по телефонам 102, 258-69-00, 238-43-95 или 093-054-9700.



Отабек Кулов поехал во Львов и исчез / Фото Поисково-спасательной волонтерской ассоциации