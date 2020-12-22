На Львовщине злоумышленники разрушили часть археологического раскопа, который проводили на территории археологического памятника национального значения "Городище летописного города Звенигород". Полиция открыла уголовное дело.

О разрушении археологического памятника полицейских известила сотрудница Института украиноведения имени Крипякевича НАН Украины. Сейчас правоохранители проводят расследование. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как злоумышленники разрушили архитектурный памятник

Около 12:00 21 декабря в полицию обратилась 62-летняя львовянка.

Сотрудница Института украиноведения имени Крипякевича рассказала, что в селе Звенигород Пустомытовского района неизвестные повредили археологический памятник национального значения.

На место вызова сразу выехали правоохранители.

Они установили, что действительно злоумышленники разрушили часть археологического раскопа в урочище "Замок", которое расположено на территории памятника археологии национального значения "Городище летописного города Звенигород".

Полицейские увидели многочисленные разрушения в профилях на разной высоте, а также выдолбленные ямы.

Злоумышленники разрушили деревянные конструкции княжеской эпохи конца XI-начала XIII веков.

Правоохранители установили, что неизвестные также проводили незаконные археологические исследования с помощью металлоискателя.



Злоумышленники разрушили архитектурный памятник в Звенигороде / Фото полиции Львовщины

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Что грозит злоумышленникам

Следователи открыли уголовное производство за разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Санкция статьи предусматривает наказание – от 34 до 85 тысяч гривен штрафа, ограничение свободы сроком до 3 лет или до 3 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и людей, причастных к правонарушению.



Неизвестные разрушили деревянные конструкции княжеской эпохи / Фото полиции Львовщины



Злоумышленники искали ценности с помощью металлоискателя / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины