Гора Эверест (Джомолунгма) расположена в Гималаях на границе Непала и Китая. Ее высота составляет более 8848 метров над уровнем моря, поэтому она является самой высокой вершиной земного шара.

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55-летний львовянин покорил Эверест

55-летний львовянин Игорь Яськевич 24 мая поднялся на Эверест. Мужчина покорил вершину ночью в 2:35, что случается крайне редко. Подняться на гору удалось лишь со второй попытки.

Во время первой попытки 23 мая на полпути оказалось, что кислородные баллоны Игоря были заправлены наполовину, поэтому львовянину пришлось подниматься на вершину со второй попытки в течение суток,

– рассказали в ЛОГА.

Игорь Яскевич является кандидатом физико-математических наук, пловцом и предпринимателем. Мужчина был воспитанником чемпиона мира по плаванию Григория Прокопенко. Также Яськевич является участником движения "Мастерс" по плаванию.

Обратите внимание! Первым жителем Львовщины, который поднялся на Эверест, был Роман Городечный. Историческое событие для львовского альпинизма случилось в мае 2018 года. Всего самую высокую вершину мира покорили 30 украинцев, которые совершили 36 успешных восхождений.



55-летний львовянин покорил Эверест / Фото ЛОГА

Мужчина взошел на вершину ночью / Фото ЛОГА