Укрзализныця запустила "Лыжный экспресс" со Славска в Киев в декабре 2020 года. Этот рейс должен был работать только зимой. Но 18 марта приняли решение о продлении этого маршрута на майские праздники и летний период.

Теперь этот маршрут называется "Бойковский экспресс". Скоростной поезд Интерсити+ так же будет курсировать ежедневно и иметь 5 остановок на маршруте.

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Об этом сообщил Александр Перцовский, глава филиала пассажирских перевозок Укрзализныци, во время презентации плана летних маршрутов.

Идем навстречу развитию внутреннего туризма и вводим следования скоростного поезда Интерсити+ № 745 Киев – Славское весной и летом. Также решили переименовать этот поезд с "Лыжного экспресса" в "Бойковский экспресс", ведь Карпаты могут дарить множество туристических и спортивных возможностей не только зимой,

– подчеркнул он.

Укрзализныця планирует запустить более 30 летних поездов. В руководстве железнодорожной компании отмечают, что они будут максимально удобными, чтобы пассажиры из разных регионов Украины могли без пересадок добираться к курортным городам.

Обратите внимание! На Львовщине ремонтируют пути. Из-за этого отменили ряд пригородных поездов до 25 марта 2021 года. Электричкой можно будет доехать в направлениях Ковель – Заболотье и Львов – Сокаль.