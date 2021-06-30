Приказ о запрете подписал руководитель Червоноградского городского звена госсистемы гражданской защиты Львовской области Андрей Залевский. Вода в водоемах города не соответствует санитарным нормам.

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В Червонограде запретили купаться в водоемах

В червоноградских водоемах запретили купаться из-за загрязненности воды. Ее показатели не соответствуют приказу МОЗ Украины "Об утверждении Государственных санитарных правил планирования и застройки населенных пунктов".

В воде обнаружили отклонения по санитарно-химическим показателям. В частности, в городских водоемах биохимическое потребление кислорода составляет 10,1 мг кислорода на кубический дециметр. В свою очередь, БСК в норме должно составлять 6 миллиграммов кислорода на кубический дециметр. Так, показатель БСК в червоноградских водоемах превышает норму в 1,7 раза.

Также вода не соответствует санитарно-микробиологическим показателям. Там обнаружили значительное превышение лактозоположительных кишечных палочек-250 тысяч в кубическом дециметре. В свою очередь, нормальный показатель должен составлять 5 тысяч в кубическом дециметре.