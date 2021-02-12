Из-за непогоды на 2 трассах Львовщины запретили движение грузовиков
На Львовщине бушует непогода. Поэтому в связи с ухудшением погодных условий на 2 трассах области временно запретили движение грузовиков.
Источник:Львовская облгосадминистрация
Проезд грузовиков запретили на самых сложных дорогах. По всем другим трассам области сейчас можно проехать.
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На каких трассах запретили движение грузовиков
В связи с ухудшением погодных условий временно остановили проезд для крупногабаритного транспорта по следующим трассам:
- М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская;
- М-06 Киев – Чоп.
На территории Львовщины работает снегоочистительная техника. Ночью 12 февраля для очистки дорог государственного и местного значения привлекли 205 единиц техники и использовали 1186 тонн песчано-соляной смеси.
- Служба автомобильных дорог во Львовской области привлекла 150 единиц снегоочистительной техники и использовала 971 тонну песчано-соляной смеси.
- В свою очередь, департамент дорожного хозяйства облгосадминистрации привлек 55 единиц техники и использовал 215 тонн смеси.
В ЛОГА призывают соблюдать правила дорожного движения. В случае обнаружения нерасчищенных дорог нужно обратиться на горячую линию области по номеру 112.
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