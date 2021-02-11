Львовскую область уже несколько дней подряд засыпает снегом. Из-за неблагоприятных погодных условий на трассах области 11 февраля ограничили движение грузовиков.

Служба автомобильных дорог Львовщины ввела ограничения движения большегрузного транспорта на областных дорогах государственного значения. Грузовики направляют в места отстоя и на стоянки АЗС.

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Почему на Львовщине ввели ограничения

Ограничения ввели в связи с интенсивными и постоянными снегопадами, которые могут привести к осложнениям в движении. Также грузовики могут помешать эффективной работе снегоуборочной техники.

Ограничения ввели на трассе М-06 Киев – Чоп в областях, где есть сложные погодные условия. Оно начало действовать с 9:00 11 февраля. О завершении действия ограничения в службе сообщат дополнительно.

Перечень дорог, на которых ввели ограничение движения

М-06 Киев – Чоп км 529 + 455 – 583 + 000 (Гамалеевка – Николаев)

М-09 Тернополь -– Львов – Рава-Русская, км 40 + 338-113 + 260, км 129 + 807-191 + 877;

М-10 Львов – Краковец км 7 993-69 + 961;

М-11 Львов – Шегини, км 9 + 128-80 + 761;

Н-13 Львов – Самбор – Ужгород км 0 000-146 + 204;

Н-17 Львов – Радехов – Луцк, км 0 000-69 + 434;

Р-15 Ковель – Владимир-Волынский – Червоноград – Жовква км 89 + 538 - 159 + 780.

Обратите внимание! В Службе автомобильных дорог Львовщины сообщили, что если водителю понадобится помощь на дороге, нужно звонить диспетчеру службы по телефону +380 (67) 370 80 67. Линия работает круглосуточно.

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