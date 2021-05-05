Мост через реку Западный Буг на трассе Луцк – Львов обвалился 3 мая. Из-за этого досадного инцидента на объездных дорогах в течение нескольких дней образовались огромные пробки.
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Поезд Львов – Черновцы будет курсировать в Луцк
С 6 мая поезд № 701/702 Львов – Черновцы будет курсировать в Луцк. В Укрзализныце уверены, что это поможет разгрузить дороги и уменьшить пробки, которые образовались из-за обвала автомобильного моста в селе гаек.
- Во Львов поезд будет прибывать по действующему расписанию в 9:51.
- После этого он будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию в 14:25.
- Из Луцка поезд будет отправляться в 14:45. Он будет прибывать в Черновцы в 23:14.
В Укрзализныце рассказали, что компания постоянно следит за транспортной ситуацией в стране, поэтому оперативно реагирует на изменения. Из- за проблем с автоперевозками в направлении Луцк – Львов маршрут поезда следовало скорректировать. В Укрзализныце уверены, что это увеличит мобильность населения во время удлиненных выходных.