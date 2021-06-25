Укрзализныця предупредила о задержке 5 поездов. Также один из рейсов изменит маршрут.

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Во Львове задержались поезда

С задержкой отправились поезда:

№22 Трускавец – Харьков – задержался на 1 час;

№3 Ужгород – Запорожье – на 28 минут;

№232 Ивано-Франковск – Геническ – на 52 минуты;

№ 110 Львов – Херсон – на 7 минут;

№ 749 Киев — Ивано-Франковск – на 1,4 часа.

Более того, предупредили, что "Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова. Поезд, вместо Подзамче – Дубляны, поедет по марштруту Подзамче – Пидбирцы – Дубляны.

Обратите внимание! Укрзализныця просит пассажиров не оставлять свои места в вагонах.

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