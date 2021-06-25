Непогода во Львове: ряд поездов отстают от графика
25 июня 2021 , 22:25Читати новину українською
Источник:телеграм Укрзализныци
Во Львове сильная гроза со шквальным ветром наделала бедствий 25 июня. Из-за сложных погодных условий возможна задержка поездов по станции Львов.
Укрзализныця предупредила о задержке 5 поездов. Также один из рейсов изменит маршрут.
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Во Львове задержались поезда
С задержкой отправились поезда:
- №22 Трускавец – Харьков – задержался на 1 час;
- №3 Ужгород – Запорожье – на 28 минут;
- №232 Ивано-Франковск – Геническ – на 52 минуты;
- № 110 Львов – Херсон – на 7 минут;
- № 749 Киев — Ивано-Франковск – на 1,4 часа.
Более того, предупредили, что "Прикарпатский экспресс" изменит маршрут вокруг Львова. Поезд, вместо Подзамче – Дубляны, поедет по марштруту Подзамче – Пидбирцы – Дубляны.Обратите внимание! Укрзализныця просит пассажиров не оставлять свои места в вагонах.
Непогода во Львове: коротко
- 25 июня во Львове ориентировочно в 16 часов началась сильная гроза. Ее сопровождал штормовой ветер. Непогода нанесла много убытков.
- Ливень затопил улицы и дома. Также повалил деревья и электроопоры. Поэтому перестал курсировать электротранспорт.
- Мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке сообщил, что непогода повалила более 200 деревьев, повредила 50 крыш. Чтобы ликвидировать последствия бедствия, спасатели будут работать в течение 26 – 27 июня.
- Предварительно известно, что за час выпало 30% месячной нормы осадков.
- От падения дерева получил повреждение львовянин, он от госпитализации отказался.