Из-за ремонта электросетей 2 февраля во всех районах Львова будут выключать свет: список улиц
Во всех районах Львова 2 февраля будут выключать свет / 24 канал
Во Львове продолжают ремонтировать электросети. Поэтому из-за запланированных работ 2 февраля во всех районах города временно будут выключать свет.
Источник: "Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00
- улица Стуса – дома № 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 33, 35, 49, 51, 53, 55.
Где не будет света в Железнодорожном районе с 9:30 до 17:00
- улица Кульпарковская – дома № 130б, 130б, 134, 136, 138, 140, 140, 144, 146, 148, 150, 156, 156;
- улица Листовая – дома № 3, 7а, 9, 12, 16, 19, 21, 23, 25;
- улица Лечебная – дома № 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19;
- улица Ранкова, дом № 21;
- улица Санитарная – дома № 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19;
- улица Храбрых – дома № 4, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15а, 17, 18.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Мечникова – дома № 16Г, 16Е, 20, 39.
Где не будет света в Сыховском районе с 8:00 до 17:00
- вулиця Стуса – будинки № 10, 18а, 20, 22.
Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Боткина – дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;
- улица Виноградная – дома № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
- улица Грабянки – дома № 1, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 18, 18А, 26, 28, 32;
- улица Эминеску – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12;
- улица Кобылицы – дома № 9, 16, 224
- улица Кобринской – дома № 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12В, 12Г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28;
- улица Кульпарковская – дома № 73, 78, 79, 86;
- улица Маивского – дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А;
- улица Молдавская – дома № 76, 86;
- улица Музыки – дом № 3В;
- улица Окружная – дома № 73, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 94, 96;
- улица Паращука – дом № 11Б;
- улица Терлецкого – дома № 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 89, 89А, 95, 99;
- улица Труша – дома № 4, 8, 9А;
- улица Урожайная – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9;
- улица Шкрибляков – дома № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Алчевской – дома № 3, 3а, 5, 7, 7б, 9, 11;
- улица Арктическая, дом № 42;
- улица Бальзака, дом № 1а;
- улица Батуринская – дома № 1, 3, 5, 7;
- улица Белорусская – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 14а;
- улица Варшавская – дома № 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19а, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 36а, 44;
- улица Горбкова – дома № 3, 3а, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16;
- улица Граничная – дома № 1, 2, 3, 8;
- улица Климатическая – дом № 1;
- улица Климатическая боковая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 8;
- улица Плетенецкого – дом № 30;
- улица Приколийова – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17А, 21в, 25;
- улица Сосюры – дома № 1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12А, 14, 14А, 15, 16, 18, 19, 20, 20а;
- улица Тепличная – дома № 2, 3, 4, 6, 15;
- улица Тисовая – дом № 26;
- улица Угневская – дома № 2а, 4а/1, 4б/1, 6, 9, 11, 13, 15;
- улица Черемхова – дома № 5, 5/7;
- улица Школьная – дома № 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 20а, 20б, 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 40, 41.
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