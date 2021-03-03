Из-за ремонта электросетей 4 марта во Львове будут выключать свет: перечень улиц
В 4 районах Львова 4 марта будут выключать свет / 24 канал
Во Львове 4 марта специалисты "Львовоблэнерго" будут ремонтировать электросети. Поэтому ряд улиц в Галицком, Шевченковском, Зализнычном и Лычаковском районах временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить до 17:00.
Интересно Долг – 2,56 миллиарда гривен: "Львовгаз сбыт" направил досудебные предупреждения 30 тысячам людей
Где не будет света в Галицком районе с 9:00 до 15:00
- улица Валовая – дома № 3, 4, 5,
- улица Галицкая – дома № 1, 3, 10, 20;
- улица Катедральная – дома № 1, 6,
- улица Театральная – дом № 3.
Где не будет света в Зализнычном районе с 9:00 до 17:00
- улица Бабия – дома № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- улица Зоряна – дома № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ;
- улица Петлюры – дом № 7;
- улица Пидмиськая – дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Лысенко – дома № 16, 20;
- улица Парфановичив – дом № 9.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Акациевая – дома № 7, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 18, 21, 22, 23, 25, 25а, 31;
- улица Варшавская – дома № 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 61, 61А, 61б, 67, 69, 73, 77, 83, 85, 85б, 85ц , 89, 89, 89а, 90, 92, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104а, 104а, 104В, 104г, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 , 113, 115, 117, 119, 119а, 123, 123а, 125, 127, 127А, 129, 136;
- улица Ждахи – дома № 10, 11, 13, 15;
- улица Загула – дома № 1, 3, 5,
- улица Зимовая – дома № 22А, 22б, 23А, 28а, 28б, 42, 62, 62А;
- улица Зимовая горишняя – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30;
- улица Зимняя долишняя – дома № 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 7
- улица Кедровая – дом № 5,
- улица Лановая – дома № 6, 9, 11, 13, 14, 14г, 14д;
- улица Млиновая – дома № 5, 8;
- улица Молодежная – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 28а;
- улица Почтовая – дом № 18;
- улица Рильнычая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14;
- улица Тоннельная – дома № 15, 22.
Поделиться новостью