В 4 районах Львова 4 марта будут выключать свет / 24 канал

Во Львове 4 марта специалисты "Львовоблэнерго" будут ремонтировать электросети. Поэтому ряд улиц в Галицком, Шевченковском, Зализнычном и Лычаковском районах временно останутся без света.