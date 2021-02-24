Во Львове из-за ремонта электросетей 25 февраля будут выключать свет: список улиц
В 3 районах Львова 25 февраля будут выключать свет / 24 канал
Во Львове специалисты "Львовоблэнерго" 25 февраля будут проводить плановый ремонт электросетей. Поэтому некоторые улицы в Сиховском, Железнодорожном и Шевченковском районах временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить до 17:00.
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Где не будет света в Железнодорожном районе с 10:00 до 17:00
- улица Выговского – дом № 69;
- улица Ольховая – дома № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;
- улица Грузинская – дом № 88а;
- улица Ирчана – дома № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;
- улица Лещиновая – дома № 3, 4, 5, 7, 9;
- улица Луцкая – дома № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;
- улица Ровенская – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13.
Где не будет света в Сиховском районе с 9:00 до 16:00
- улица Максимовича – дома № 3, 7, 9;
- улица Стрыйская – дом № 61.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Высокая – дом № 13;
- улица Лекарская – дома № 3а, 3б, 3д, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 9, 9а, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22;
- улица Средняя – дома № 2, 4, 4а, 6, 8, 16.
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