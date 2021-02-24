В 3 районах Львова 25 февраля будут выключать свет / 24 канал

Во Львове специалисты "Львовоблэнерго" 25 февраля будут проводить плановый ремонт электросетей. Поэтому некоторые улицы в Сиховском, Железнодорожном и Шевченковском районах временно останутся без света.