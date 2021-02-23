В 5 районах Львова 24 февраля будут выключать свет / 24 канал

Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые ремонты электросетей города. Поэтому 24 февраля некоторые улицы во Франковском, Лычаковском, Галицком, Сиховском и Зализнычном районах Львова временно останутся без света.