Из-за ремонта электросетей в 5 районах Львова 24 февраля будут выключать свет: список улиц
В 5 районах Львова 24 февраля будут выключать свет / 24 канал
Специалисты "Львовоблэнерго" продолжают проводить плановые ремонты электросетей города. Поэтому 24 февраля некоторые улицы во Франковском, Лычаковском, Галицком, Сиховском и Зализнычном районах Львова временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00
- улица Князя Романа – дома № 18, 24, 28, 32, 34;
- улица Нижанковского – дом № 3.
Где не будет света в Зализнычном районе с 8:00 до 17:00
- улица Ольховая – дома № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;
- улица Грузинская – дом № 88а;
- улица Ирчана – дома № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;
- улица Караджича – дома № 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 16, 29а;
- улица Лещиновая – дома № 3, 4, 5, 7, 9;
- улица Луцкая – дома № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;
- улица Охотничья – дома № 20, 32;
- улица Ровненская – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13;
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Солнечная – все дома.
Где не будет света в Сыховском районе с 10:00 до 17: 00
- улица Колесная – дома № 10, 42, 44;
- улица Морозная – дома № 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11.
- Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Буковинская – дома № 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 7, 8, 8а;
- улица Варшавская – дома № 120, 122, 124, 133, 133В, 135, 136, 137, 137А, 141, 143, 143А, 143Б, 143В, 143Г, 143ж, 143і, 145, 145А, 147а, 149, 149А, 151, 153, 155, 167, 171, 173, 173а, 175, 175а, 179, 179А, 179б, 181, 185, 187, 189;
- улица Возняка-дома № 1, 3, 10;
- улица Жнивна – дома № 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8, 8А;
- улица Коверка-Дома № 2, 4;
- улица Курортная – дома № 2, 4, 4б, 6в, 8;
- улица Макаренко-дома № 7, 11;
- улица На Нивах – дома № 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 9а;
- улица Орна-Дома № 2, 3;
- улица Прилуцкая – дома № 8, 10, 12, 14, 14в;
- улица Ряснянская-дом № 48;
- улица Плотницкая-Дома № 2, 4, 4а;
- улица Труша-дома № 16, 18, 20.
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