Из-за ремонта электросетей 4 февраля во Львове выключат свет: список улиц
Во Львове 4 февраля на ряде улиц выключат свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 4 февраля ряд улиц временно останется без электроснабжения.
Источник: "Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно Коронавирус во Львове: сколько больных и какова ситуация в больницах
Где не будет света во Франковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Ковалева – дома № 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 17 , 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 27Б, 29;
- улица Пороховая – дома № 20А, 20Б, 20В, 20Г, 20Д;
- улица Стрыйская – дома № 100, 100а, 108з.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Хмельницкого – дома № 56, 60, 62, 64, 66, 82, 83, 85, 87, 95, 97, 115, 117, 123, 125;
- проспект Черновола – дома № 16А, 16Б, 16В, 16ж, 16З.
Поделиться новостью