Из-за ремонта электросетей 16 февраля в 5 районах Львова выключат свет: список улиц
В 5 районах Львова 16 февраля будут выключать свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 16 февраля, ряд улиц в Галицком, Лычаковском, Железнодорожном, Франковском и Шевченковском районах временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00
- улица Дорошенко – дома № 15, 17;
- проезд Крива Липа – дома № 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 8, 9.
Где не будет света в Железнодорожном районе с 8:00 до 17:00
- улица Ольховая – дома № 6, 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32;
- улица Грузинская, дом № 88а;
- улица Ирчана – дома № 1, 3, 4, 6, 6а, 7, 14а;
- улица Орешниковая – дома № 3, 4, 5, 7, 9;
- улица Луцкая – дома № 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31;
- улица Ровенская – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 13.
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Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Бескидская – дома № 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 27, 28, 31, 38;
- улица Богдановская – дома № 1, 3, 5, 24, 26, 28, 46;
- улица Вызвольна – дом № 23;
- улица Вовка – дома № 3, 5, 5а, 7, 9, 11;
- улица Горлиса-Горского – дом № 8;
- улица Духновича – дома № 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 17а;
- вулиця Кривчицкая Дорога – дома № 72а, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 86а, 87, 87А, 88, 89, 89а, 89б, 89В, 90, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117;
- улица Крипякевича – дом № 3;
- улица Малые Кривчицы – дом № 3;
- улица Марунька – дома № 4, 5, 6, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 19б, 20;
- улица Монгольская – дома № 7, 9, 9А, 9б, 11, 11а, 12, 13, 14;
- улица Подолинского – дома № 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 13, 15;
- улица Приязна – дома № 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 10, 10A, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21;
- улица Самокиша – дом № 4А;
- улица Снигуривская – дом № 5;
- улица Старознесенская – дома № 131, 133, 137, 139, 141, 143, 145, 145а, 145Б, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 162, 163, 172, 174, 176, 178, 178а, 180, 180а, 182, 182а, 182б, 184, 186, 188, 190, 196, 198, 200, 200А.
Где не будет света во Франковском районе с 10:00 до 17:00
- улица Симоненко – дом № 10.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Ряснянская – дома № 52а, 110, 132.
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