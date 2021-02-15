В 5 районах Львова 16 февраля будут выключать свет / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 16 февраля, ряд улиц в Галицком, Лычаковском, Железнодорожном, Франковском и Шевченковском районах временно останутся без света.