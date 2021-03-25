"Львовоблэнерго" будет ремонтировать электросети: где не будет света 26 марта
В Львове 26 марта ряд улиц останется без света / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому 26 марта ряд улиц города временно останется без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить до 17:00.
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Где во Львове не будет света 26 марта
- улица Варшавская – дом № 107а;
- улица Вернигоры – дома № 7, 10, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 8;
- улица Вильховая – дома № 10, 11а, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 6;
- улица Волоская – дома № 1, 1А;
- улица Головацкого – дома № 23г, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 24, 25, 26, 32, 34, 22, 23Г, 23, 23А, 30;
- улица Голубовича – дом № 37;
- улица Городоцкая – дома № 220, 218;
- улица Грузинская – дома № 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 88а;
- улица Декарта – дома № 6, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 11А, 14, 17, 22, 24;
- улица Ждахи – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- улица Загула – дома № 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 27, 4, 6, 7, 8, 9;
- улица Ирчана – дома № 1, 14, 14а, 3, 4, 6, 6а, 7
- улица Кавказская – 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
- улица Кубийовича – дома № 1, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 28 , 30, 32, 34, 36;
- улица Лановая – дома № 10, 12, 14, 15, 16, 16а, 17, 2, 3, 5, 6, 7
- улица Лищиновая – дома № 3, 4, 5, 7, 9;
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- улица Луцкая – 10, 11, 12, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27А, 30, 31, 7, 9;
- улица Людкевича – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7
- улица Михновских – дома №31а, 23;
- улица Млыновая – дома № 1, 3, 6а, 8А, 8Б, 8в;
- улица Новознесенская – дома № 11, 11а, 13, 174
- улица Пшеничная – дома № 13, 16, 3;
- улица Ровненская – дома №1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а;
- улица Шота Руставели – дома № 11, 13;
- улица Самборская – дома № 1, 3, 5,
- улица Снопкивская – дома № 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19;
- улица Стороженко – дом № 6а;
- улица Тютюнников – дома № 10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 34, 6, 8, 27;
- улица Франко – дома № 100, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 89, 98/1, 100, 81, 104, 91;
- улица Церетели – дома № 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9;
- улица Шараневича – дома № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 11.
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