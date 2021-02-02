Во Львове 3 февраля в 3 районах выключат свет / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 3 февраля на ряде улиц Лычаковского, Франковского и Шевченковского районов временно будут выключать свет.