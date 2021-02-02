Из-за ремонта электросетей во Львове 3 февраля будут выключать свет: список улиц
Во Львове 3 февраля в 3 районах выключат свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 3 февраля на ряде улиц Лычаковского, Франковского и Шевченковского районов временно будут выключать свет.
Источник: "Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Интересно В течение января львовских застройщиков оштрафовали на более чем 7 миллионов гривен
Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Бринского – дома № 2, 4;
- улица Ковельская – дома № 2, 4в, 4г;
- улица Металистов – дома № 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14;
- улица Новознесенская – дома № 19, 46, 52, 54, 56, 58, 64, 64а, 66, 70, 70А, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 103, 109, 111, 117, 119;
- улица Померки – дома № 12, 12а;
- улица Травистая – дом № 17.
Где не будет света во Франковском районе с 9:30 до 17:00
- улица Научная – дома № 94, 96.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 15:00
- улица Багалия – дома № 3а, 6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
- улица Расточье – дома № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 160а, 162, 166;
- улица Студинского – дома № 7, 10, 14, 19.
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