Из-за ремонта водопроводов во Львове 20 апреля будут отключать воду: список улиц
В Львове 20 апреля ряд улиц останется без воды / 24 канал
Специалисты "Львовводоканала" продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 20 апреля ряд улиц во Львове временно останется без воды.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Гушалевича, Мазепы и Хуторовка. Водоснабжение планируют восстановить до 17:00
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Где во Львове не будет воды с 9:00 до 17:00
- улица Нечуй-Левицкого – дома № 11а, 15;
- улица Боберского – дома № 17, 19;
- улица Медная – дом № 8;
- улица Белинского – дом № 23;
- улица Гринченко – дом № 11б;
- улица Выговского – дома № 5, 7, 41.
Где во Львове не будет воды с 10:00 до 17:00
- улица Мазепы – дома № 31, 33, 33/3, 35.
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 15:00
- улица Гушалевича – все дома;
- площадь Князя Святослава – все дома;
- улица Ярослава Мудрого – все дома;
- улица Хуторовка – дома № 30, 32, 34, 36.
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