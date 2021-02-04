Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 4 февраля на ряде львовских улиц временно выключат воду.

Источник: "Львовводоканал"

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на ЧС "Сихов", улицах Чечета, Пекарской, Кульпарковской и Самчука. Водоснабжение планируют восстановить к 15:00.

Интересно Из–за ремонта электросетей 4 февраля во Львове выключат свет: список улиц

Где во Львове не будет воды с 10:00 до 15:00

улица Кавалеридзе – все дома;

улица Полуботка – все дома;

улица Антоненко–Давыдовича – все дома;

Проспект Червоной Калины – дома № 58 – 135, 64 – 114;

улица Коломыйская – все дома;

улица Кос–Анатольского – все дома;

улица Трилевского – все дома;

улица Вернадского – все дома;

улица Антонича – все дома;

улица Драгана – все дома;

улица Скрипника – все дома;

улица Освицкая – все дома;

Где во Львове не будет воды с 9:15 до 13: 00

улица Доробок – все дома;

улица Загородняя – все дома;

улица Каганца – все дома;

улица Мациевича – все дома;

улица Мирная – все дома;

улица Моторная – все дома;

улица На Чвертях – все дома;

улица Немировская – все дома;

улица Олесницкого – все дома;

улица Пилотов – все дома;

улица Пропеллерная – все дома;

улица Скромная – все дома;

улица Тесная – все дома;

улица Чечета – все дома;

улица Чижевского – все дома;

улица Выгода – дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26

улица Воздушная – дома № 24, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68

улица Кравчука – все дома;

улица Верхратского – все дома;

улица Донцова – все дома;

улица Кармалюка – все дома;

улица Некрасова – все дома;

улица Севастопольская – все дома;

улица Сковороды – все дома;

улица Черниговская – все дома;

улица Чехова – все дома;

улица Пекарская – дома № 17, 19а, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55а.

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Где во Львове не будет воды с 9:45 до 12:00

улица Смотрицкого – все дома;

улица Кульпарковская – дома № 206, 208, 210.

Где во Львове не будет воды с 10:30 до 15:00

улица Самчука – все дома;

улица Франко – дома № 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151а, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157б, 157, 157а, 159а, 159, 161, 163, 165.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" проведут промывку магистральной и уличной сети. В этот период возможно временное ухудшение качества воды – окраска воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок трубопроводов.