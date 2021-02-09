Из-за ремонта водопроводов во Львове и Винниках 9 февраля будут выключать воду: адреса
Из-за проведения плановых ремонтных работ во Львове и Винниках 9 февраля в домах на ряде улиц будут выключать воду. Стабильное водоснабжение восстановится 10 февраля.
Источник:"Львівводоканал"
Причина отключения воды – замена аварийного участка водопровода в Винниках на улице Лысика и проведение ремонтных работ на улице Тютюнников во Львове. Водоснабжение планируют восстановить после 24:00.
Интересно Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 9 февраля
Где не будет воды с 7:00 до 20:00
- Винники;
- Чижки.
Где во Львове будут подавать воду с пониженным давлением с 7:00 до 20:00
- улица Пасечная – все дома;
улица Лисиницкая – все дома;
улица Китайская – все дома;
улица Медовой Пещеры – все дома;
улица Соколиная – все дома;
улица Кузьмы – все дома;
улица Стешенко – все дома;
улица Латвийская – все дома;
улица Майоровка – все дома;
улица Садовничая – все дома;
улица Ярошинской – все дома;
улица Каштановая – все дома;
улица Глухий Кут – все дома;
улица Рудаки – все дома;
улица Шафарика – все дома;
улица Вашингтона – все дома;
улица Пасеки Галицкие – все дома;
улица Довга – все дома;
улица Пироговка – все дома;
улица Пимоненко – дома № 17, 19.
Читайте также На Львовщине продолжает метелить: погода во Львове и области на 9 февраля
Где во Львове не будет воды с 10:15 до 16:00
- площадь Вышиваного – все дома;
- улица Кубиевича – все дома;
- улица Людкевича – все дома;
- улица Тютюнников – все дома;
- улица Тарнавского – дом №74а.
После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
Поделиться новостью