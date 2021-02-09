Из-за проведения плановых ремонтных работ во Львове и Винниках 9 февраля в домах на ряде улиц будут выключать воду. Стабильное водоснабжение восстановится 10 февраля.

Причина отключения воды – замена аварийного участка водопровода в Винниках на улице Лысика и проведение ремонтных работ на улице Тютюнников во Львове. Водоснабжение планируют восстановить после 24:00.

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Где не будет воды с 7:00 до 20:00

Винники;

Чижки.

Где во Львове будут подавать воду с пониженным давлением с 7:00 до 20:00

улица Пасечная – все дома;

улица Лисиницкая – все дома;

улица Китайская – все дома;

улица Медовой Пещеры – все дома;

улица Соколиная – все дома;

улица Кузьмы – все дома;

улица Стешенко – все дома;

улица Латвийская – все дома;

улица Майоровка – все дома;

улица Садовничая – все дома;

улица Ярошинской – все дома;

улица Каштановая – все дома;

улица Глухий Кут – все дома;

улица Рудаки – все дома;

улица Шафарика – все дома;

улица Вашингтона – все дома;

улица Пасеки Галицкие – все дома;

улица Довга – все дома;

улица Пироговка – все дома;

улица Пимоненко – дома № 17, 19.

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Где во Львове не будет воды с 10:15 до 16:00

площадь Вышиваного – все дома;

улица Кубиевича – все дома;

улица Людкевича – все дома;

улица Тютюнников – все дома;

улица Тарнавского – дом №74а.

После завершения ремонтных работ работники "Львовводоканала" будут проводить промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.