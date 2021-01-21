Из-за ремонта электросетей во Львове 22 января будут выключать свет: полный список адресов
В Железнодорожном, Лычаковском и Шевченковском районах Львова 22 января выключат свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 22 января в некоторых домах ряда улиц Железнодорожного, Лычаковского и Шевченковского районов города временно отключат свет.
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить до 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".
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Где не будет света в Железнодорожном районе с 9:00 до 17:00
- улица Бабия – дома № 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14;
- улица Зоряна – дома № 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ;
- улица Петлюры – дом № 7;
- улица Пидмиская – дома № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 23.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Заклинских – дома № 4, 18;
- улица Качалы – дома № 1, 3;
- улица Кордубы – дома № 10, 12;
- улица Липковского – дома № 44, 45.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Жовкивская – дома № 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 9а, 13;
- улица Стримка – дома № 2, 2а, 2ц, 3, 4, 5, 6, 7
- улица Богдана Хмельницкого – дома № 72, 74, 105, 105а, 109а, 113;
- улица Школьная – дома № 6, 8.
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