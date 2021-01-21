В Железнодорожном, Лычаковском и Шевченковском районах Львова 22 января выключат свет / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 22 января в некоторых домах ряда улиц Железнодорожного, Лычаковского и Шевченковского районов города временно отключат свет.