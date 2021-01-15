"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы в городе. Поэтому из-за плановых работ 15 января ряд львовских улиц временно останется без воды.

Причина отключения воды – ремонтные работы на проспекте Черновола и улицы Ржегоржа. Водоснабжение планируют восстановить до 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где во Львове не будет воды с 11:30 до 16:00

улица Вербовая – все дома;

улица Могильницкого – все дома;

улица Мурашка – все дома;

улица Пачовского – все дома;

улица Покутская – все дома;

улица Ржегоржа – все дома;

улица Торфяная – все дома;

улица Замарстиновская – дома № 107, 109, 109а, 113, 115а, 115, 117, 118в, 118б, 120.

После окончания проведения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно узнать на сайте "Львовводоканала".