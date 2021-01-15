Из-за ремонта водопроводов 15 января во Львове отключат воду: список улиц
Во Львове 15 января ряд улиц временно останется без воды / Getty Images
"Львовводоканал" продолжает ремонтировать водопроводы в городе. Поэтому из-за плановых работ 15 января ряд львовских улиц временно останется без воды.
Причина отключения воды – ремонтные работы на проспекте Черновола и улицы Ржегоржа. Водоснабжение планируют восстановить до 16:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
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Где во Львове не будет воды с 11:30 до 16:00
- улица Вербовая – все дома;
- улица Могильницкого – все дома;
- улица Мурашка – все дома;
- улица Пачовского – все дома;
- улица Покутская – все дома;
- улица Ржегоржа – все дома;
- улица Торфяная – все дома;
- улица Замарстиновская – дома № 107, 109, 109а, 113, 115а, 115, 117, 118в, 118б, 120.
После окончания проведения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.
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