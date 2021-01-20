Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 20 января некоторые дома на ряде улиц временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Карманского и Стрыйской. Водоснабжение планируют возобновить до 13:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где во Львове не будет воды с 10:00 до 13:00

улица Карманского – все дома;

улица Самчука – все дома;

улица Франко – дома № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 , 132, 134, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151а, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157б , 157, 157а, 159а, 159, 161, 163, 165.

Где во Львове не будет воды 10:00 до 12:00

улица Стрыйская – дома № 85б – 93.

После завершения проведения ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды – загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключений воды можно узнать на сайте " Львовводоканала".