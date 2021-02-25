"Львовводоканал" будет ремонтировать водопроводы: где во Львове не будет воды 25 февраля
Во Львове 25 февраля будут отключать воду / Фото из открытых источников
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 25 февраля ряд улиц города временно останутся без водоснабжения.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Тарнавского, Выгода, Можжевельник и Довженко. Вододостачання планируют восстановить к 16:30.
Интересно Во Львове из-за ремонта электросетей 25 февраля будут выключать свет: список улиц
Где во Львове не будет воды 25 февраля
- улица Тарнавского – дома № 3 – 37 – с 9:15 до 13:00;
- улица Букова – все дома – с 10:45 до 14:00;
- улица Довженко – дома № 10, 11, 12, 14, 16, 17, 17/74, 18, 20, 20/2, 22, 23 – с 11:30 до 16:30;
- улица Зубривская – дома № 25, 25a, 25 / а, 26, 27, 28, 28/1, 30, 32, 34а, 34, 34в, 34г, 36, 36а, 36/1 – с 11:30 до 16: 30;
- улица Манастырского – дома № 1, 3, 3а, 3 / а, 5, 9 – с 11:30 до 16:30;
- проспект Красной Калины – дома № 63, 63а, 64, 65, 65/2, 67, 68/1, 69, 70, 72а, 72, 72/3, 73, 74, 75, 76, 77, 77/3 – с 11:30 до 16:30.
После окончания проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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