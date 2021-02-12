Во Львове обустроили более 50 временных пунктов обогрева в учреждениях культуры, райадминистрациях, управляющих компаниях и библиотеках. Там нуждающиеся и бездомные могут согреться и попить теплого чая.

Центр учета и ночного пребывания бездомных лиц на улице Кирилловской работает в круглосуточном формате. Во Львовском горсовете призвали горожан не быть равнодушными и помогать нуждающимся и бездомным.

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Во Львове работают более 50 центров обогрева

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что всего во Львове функционируют более 50 пунктов обогрева. Они расположены в учреждениях культуры, управляющих компаниях и других учреждениях разных районов города. Пункты обогрева работают в течение рабочего дня.

На Сыхове Центр Довженко перепрофилировал весь первый этаж в пункт обогрева, также пункт обогрева возле центре МолоДвиж, в центральной части города – в туристско-информационном центре, в Ратуше,

– отметил чиновник.

Москаленко добавил, что в такое непростое время библиотеки и учреждения культуры в разных районах города также перепрофилировались и принимают посетителей, которые плохо себя чувствуют и нуждаются согреться.

Кроме того, во Львове в усиленном режиме работает Центр учета и ночного пребывания бездомных людей на Кирилловской, 3а эту ночь там ночевали 32 человека. В течение 12 февраля в центр обратилось еще 11 человек. Также в круглосуточном формате сейчас работает социальный патруль – автомобиль, который выезжает из этого центра.

"Просим всех следить не только за собственным самочувствием, но и смотреть, кто есть возле нас. Поэтому если видите человека, который нуждается в необходимости и на морозе, или уснул, или увидите, что ему стало нехорошо, или ему некуда пойти, очень просим звонить на Горячую линию 1580, и социальный патруль приедет, чтобы помочь", – добавил заммэра.

Важно! Если вы видите бездомного или человека, нуждающегося в помощи сообщите о месте их пребывания по телефонам 15 – 80, 233 – 14 – 79 или 233 – 10 – 49. Тогда им обязательно помогут социальные работники!

Смотрите фото из пунктов обогрева во Львове / Фото Львовского горсовета

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Адреса пункты обогрева в районах Львова

Сыховский район

Сихивская районная админстрация (проспект Красной Калины, 66);

ЛКП "Хуторивка" (улица Хуторивка, 24);

ЛКП "Под Зуброй" (проспект Красной Калины, 109)

ЛКП "Жилищное С" (улица Хоткевича, 38).

Зализнычный район

Зализнычная районная администрация (улица Ивана Выговского, 34);

ЛКП "Левандовка" (улица Широкая, 86б)

ЛКП "Сяйво" (улица Сяйво, 21);

ЛКП "Сигнивка" (улица Дозвильная, 1);

Взрослая городская библиотека (ул Выговского 79).

Галицкий район

Можно обращаться в любые ЛКП в рабочее время.

Шевченковский район

улица Лычаковская, 75 (старая управляющая компания)

улица Пасечная 49б (новая управляющая компания).

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Франковский район

Франковская районная администрация (улица Генерала Чупринки, 85);

улица Наукова, 43.

Шевченковский район

Шевченковская районная администрация (улица Липинского, 11);

улица Шевченко, 350а (управляющая компания, с 8:00 до 17:00)

улица Варшавская, 64 (управляющая компания, с 8:00 до 17:00)

улица Мазепы, 11 (управляющая компания, с 8:00 до 17:00)

Центр бездомных (улица Киринивская, 3а).

Обратите внимание! Адреса пунктов обогрева в учреждениях культуры можно посмотреть по ссылке.