Из-за сильных морозов во Львове развернули 50 пунктов обогрева: адреса
Во Львове обустроили более 50 временных пунктов обогрева в учреждениях культуры, райадминистрациях, управляющих компаниях и библиотеках. Там нуждающиеся и бездомные могут согреться и попить теплого чая.
Источник:Львовский горсовет
Центр учета и ночного пребывания бездомных лиц на улице Кирилловской работает в круглосуточном формате. Во Львовском горсовете призвали горожан не быть равнодушными и помогать нуждающимся и бездомным.
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Во Львове работают более 50 центров обогрева
Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что всего во Львове функционируют более 50 пунктов обогрева. Они расположены в учреждениях культуры, управляющих компаниях и других учреждениях разных районов города. Пункты обогрева работают в течение рабочего дня.
На Сыхове Центр Довженко перепрофилировал весь первый этаж в пункт обогрева, также пункт обогрева возле центре МолоДвиж, в центральной части города – в туристско-информационном центре, в Ратуше,
– отметил чиновник.
Москаленко добавил, что в такое непростое время библиотеки и учреждения культуры в разных районах города также перепрофилировались и принимают посетителей, которые плохо себя чувствуют и нуждаются согреться.
Кроме того, во Львове в усиленном режиме работает Центр учета и ночного пребывания бездомных людей на Кирилловской, 3а эту ночь там ночевали 32 человека. В течение 12 февраля в центр обратилось еще 11 человек. Также в круглосуточном формате сейчас работает социальный патруль – автомобиль, который выезжает из этого центра.
"Просим всех следить не только за собственным самочувствием, но и смотреть, кто есть возле нас. Поэтому если видите человека, который нуждается в необходимости и на морозе, или уснул, или увидите, что ему стало нехорошо, или ему некуда пойти, очень просим звонить на Горячую линию 1580, и социальный патруль приедет, чтобы помочь", – добавил заммэра.
Смотрите фото из пунктов обогрева во Львове / Фото Львовского горсовета
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Адреса пункты обогрева в районах Львова
Сыховский район
- Сихивская районная админстрация (проспект Красной Калины, 66);
- ЛКП "Хуторивка" (улица Хуторивка, 24);
- ЛКП "Под Зуброй" (проспект Красной Калины, 109)
- ЛКП "Жилищное С" (улица Хоткевича, 38).
Зализнычный район
- Зализнычная районная администрация (улица Ивана Выговского, 34);
- ЛКП "Левандовка" (улица Широкая, 86б)
- ЛКП "Сяйво" (улица Сяйво, 21);
- ЛКП "Сигнивка" (улица Дозвильная, 1);
- Взрослая городская библиотека (ул Выговского 79).
Галицкий район
- Можно обращаться в любые ЛКП в рабочее время.
Шевченковский район
- улица Лычаковская, 75 (старая управляющая компания)
- улица Пасечная 49б (новая управляющая компания).
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Франковский район
- Франковская районная администрация (улица Генерала Чупринки, 85);
- улица Наукова, 43.
Шевченковский район
- Шевченковская районная администрация (улица Липинского, 11);
- улица Шевченко, 350а (управляющая компания, с 8:00 до 17:00)
- улица Варшавская, 64 (управляющая компания, с 8:00 до 17:00)
- улица Мазепы, 11 (управляющая компания, с 8:00 до 17:00)
- Центр бездомных (улица Киринивская, 3а).
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