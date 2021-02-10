Из-за сильных заносов на Львовщине пациентку с инфарктом везли в больницу на санях: фото
В течение нескольких дней на Львовщине выпало более 30 сантиметров снега. Из-за сильных заносов машина скорой помощи не могла подъехать к дому пациентки, у которой случился инфаркт. Однако медики не растерялись и решили везти женщину на санях.
Тяжелые погодные условия очень осложнили работу врачам. Однако медики справились и помогли женщине.
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Как медики везли пациентку в больницу
- За помощью к медикам Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обратилась фельдшер пункта экстренной медпомощи "Жовква".
- Женщина первой прибыла на вызов и обнаружила у пациентки инфаркт.
- Однако перевозку больной в медучреждение очень осложнили тяжелые погодные условия.
- Из-за снежных заносов и отсутствия дороги подъехать к дому пациентки было практически невозможно.
- Поэтому больную в карету скорой помощи отвезли на санях.
Львовщину замело снегом / Фото Львовского областного центра экстренной медпомощи
У жительницы одного из сел Львовщины случился инфаркт / Фото Львовского областного центра экстренной медпомощи
Скорая не могла подъехать к жилью пациентки / Фото Львовского областного центра экстренной медпомощи
Медики везли женщину на санях / Фото Львовского областного центра экстренной медпомощи
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