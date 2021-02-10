В течение нескольких дней на Львовщине выпало более 30 сантиметров снега. Из-за сильных заносов машина скорой помощи не могла подъехать к дому пациентки, у которой случился инфаркт. Однако медики не растерялись и решили везти женщину на санях.

Тяжелые погодные условия очень осложнили работу врачам. Однако медики справились и помогли женщине. Интересно Прокатился с ветерком: на Львовщине коммунальщик убирал снег на лошади – забавное видео Как медики везли пациентку в больницу За помощью к медикам Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф обратилась фельдшер пункта экстренной медпомощи "Жовква".

Женщина первой прибыла на вызов и обнаружила у пациентки инфаркт.

Однако перевозку больной в медучреждение очень осложнили тяжелые погодные условия.

Из-за снежных заносов и отсутствия дороги подъехать к дому пациентки было практически невозможно.

Поэтому больную в карету скорой помощи отвезли на санях.

Львовщину замело снегом / Фото Львовского областного центра экстренной медпомощи

У жительницы одного из сел Львовщины случился инфаркт / Фото Львовского областного центра экстренной медпомощи

Скорая не могла подъехать к жилью пациентки / Фото Львовского областного центра экстренной медпомощи

Медики везли женщину на санях / Фото Львовского областного центра экстренной медпомощи