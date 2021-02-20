Из-за взрыва гранаты у подъезда погибли молодые люди в Дрогобыче на Львовщине
В Дрогобыче Львовской области на улице Стрыйской, 103 прогремел взрыв. Предположительно, взорвалась граната. В сети сообщают о накрытых телах у подъезда. Трагедия произошла вечером 20 февраля.
Источник:Сайт города Дрогобыч
Известно, что погибли по меньшей мере 2 молодых человека. Еще одна потерпевшая попала в больницу.
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Подробнее о взрыве в Дрогобыче
- Инцидент произошел примерно в 19:05.
- После того, как жители дома услышали взрыв, у входа в подъезд обнаружили тела 2 молодых мужчин. Погибшим – примерно 37 и 40 лет.
- Также пострадала еще одна женщина. Ее госпитализировали с ранениями в городскую больницу.
- Известно, что они подорвались на взрывном устройстве. Журналисты и жители дома предполагают, что это граната.
- Правда, неизвестным остается то, взрывное устройство кто-то бросил в мужчин, или его имели с собой потерпевшие.
- На месте происшествия работают следователи. Также прибыла газовая служба.
Место взрыва в Дрогобыче во Львовской области / Фото сайта города Дрогобыч, Нацполиции во Львовской области
Комментарий полиции
В Нацполиции Львовской области уже подтвердили факт смертельного взрыва. Однако, что именно взорвалось, не сообщили – это сейчас выясняют следователи.
По факту инцидента открыли уголовное производство. Дело возбудили по статье об умышленном убийстве. Также правоохранители устанавливают личность травмированной женщины и все обстоятельства происшествия.
Кроме того, в полиции уточнили, что на место взрыва выехали:
- следственно-оперативная группа,
- криминалисты,
- группы реагирования Дрогобычского районного отдела полиции,
- специалисты-взрывотехники,
- оперативники Управления уголовного розыска,
- сотрудники других служб полиции Львовской области во главе с руководителем главного управления Александром Шляховським.
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