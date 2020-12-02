Нападение на ветеранов АТО во Львове: трем полицейским объявили о подозрении
Полицейским, которые жестоко избили ветеранов АТО Андрея Мочурада и Виктора Бараника, 2 декабря объявили о подозрении. Мужчины напали на участников войны на Донбассе в центре Львова в ночь с 15 на 16 ноября.
Полицейским из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей объявили подозрение в групповом хулиганстве. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.
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Злоумышленникам объявили о подозрении
Следователи установили, что трое пьяных полицейских из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19 – 20 лет напали на ветеранов АТО. Инцидент произошел на проспекте Свободы во Львове. Нападавшие были в штатском. О том, что они действующие правоохранители, узнали только в отделении полиции.
Полицейским объявили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой людей. Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, - до 4 лет за решеткой.
Сейчас следователи ГБР во Львове проводят досудебное расследование. Вскоре нападавшим изберут меры пресечения.
Коротко о нападении полицейских на ветеранов АТО во Львове
- В ночь с 15 на 16 ноября в центре Львова трое пьяных мужчин избили ветеранов АТО – Андрея Мочурада и его товарища Виктора Бараника.
- В Галицком отделе полиции установили, что нападавшими были полицейские из разных региональных подразделений. Во Львове они находились вне службы.
- Нападавшими оказались патрульный Черновицкой области Андрей Остапович, патрульный из Ковеля Богдан Вовчик и работник СРПП Бережанского отдела полиции Павел Цицерман.
- Двух злоумышленников уже уволили из Нацполиции.
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