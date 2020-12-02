Полицейским, которые жестоко избили ветеранов АТО Андрея Мочурада и Виктора Бараника, 2 декабря объявили о подозрении. Мужчины напали на участников войны на Донбассе в центре Львова в ночь с 15 на 16 ноября.

Полицейским из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей объявили подозрение в групповом хулиганстве. Вскоре суд изберет им меры пресечения. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Львовской облпрокуратуры.

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Злоумышленникам объявили о подозрении

Следователи установили, что трое пьяных полицейских из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19 – 20 лет напали на ветеранов АТО. Инцидент произошел на проспекте Свободы во Львове. Нападавшие были в штатском. О том, что они действующие правоохранители, узнали только в отделении полиции.

Полицейским объявили о подозрении в хулиганстве, совершенном группой людей. Максимальное наказание, которое предусматривает эта статья, - до 4 лет за решеткой.

Сейчас следователи ГБР во Львове проводят досудебное расследование. Вскоре нападавшим изберут меры пресечения.

Коротко о нападении полицейских на ветеранов АТО во Львове