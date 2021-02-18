Избил женщину до смерти и пошел спать: во Львове задержали предполагаемого убийцу
Во Львове задержали мужчину, избившего до смерти свою сожительницу / Фото из открытых источников
Во Львове 18 февраля правоохранители задержали предполагаемого убийцу львовянки. По информации следствия, мужчина избил женщину до смерти во время попойки.
Источник:полиция Львовщины
Инцидент произошел около 3: 00 в квартире на проспекте Свободы. Правоохранители проводят досудебное расследование.
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Как погибла женщина
- Около 3 часов ночи правоохранителям поступило сообщение от медиков скорой медпомощи.
- Врачи рассказали, что в одной из квартир на проспекте Свободы в центре Львова, нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.
- На место происшествия немедленно выехали правоохранители.
- Как установили следователи, накануне, около 21:00, во время совместного распития алкоголя 37-летний мужчина избил свою сожительницу, 42-летнюю львовянку.
- После этого он пошел спать.
- Когда проснулся, то увидел, что женщина уже не дышит.
- Поэтому он вызвал скорую, врачи которой засвидетельствовали смерть львовянки.
Что грозит злоумышленнику
Следователи открыли уголовное производство за "нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей". Санкция статьи предусматривает наказание – от 7 до 10 лет.
Правоохранители задержали злоумышленника. Вскоре ему сообщат о подозрении и изберут меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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