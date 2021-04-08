Правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который продавал фейковые "зеленые карты" и визы в США. Он обманул довиливих клиентов более чем 600 тысяч гривен.

Правоохранители продолжают проводить расследование. Мошеннику грозит до 8 лет за решеткой. Интересно Продавала несуществующие вещи: в Одесской области задержали интернет-мошенницу Мошенник искал клиентов в интернете 27-летний житель Львовской области размещал на профильном сайте объявления об оказании услуг по оформлению документов для выезда в США, виз и "зеленых карт".

Фейковые услуги по оплате иммиграционного сбора, изготовление пакета документов и срочного рассмотрения дела об открытии визы стоили от 15 до 85 тысяч гривен.

Мужчина маскировал свою мошенническую деятельность под официальную. Он даже зарегистрировался как предприниматель.

Клиенты заключали соглашения о предоставлении онлайн-услуг.

Однако после того, как злоумышленник получал деньги, он исчезал.

В целом мужчина присвоил более 600 тысяч гривен. Правоохранители проводят расследование Следователи сообщили задержанному о подозрении в мошенничестве. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы. Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.

На Львовщине мошенник продавал фейковые визы / Фото Нацполиции