Изготовлял фейковые визы в США: на Львовщине мошенник обманул клиентов более чем 600 тысяч гриве
Во Львовской области мужчина продавал фейковые визы / Нацполиция Украины
Правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который продавал фейковые "зеленые карты" и визы в США. Он обманул довиливих клиентов более чем 600 тысяч гривен.
Источник:Нацполиция Украины
Правоохранители продолжают проводить расследование. Мошеннику грозит до 8 лет за решеткой.
Интересно Продавала несуществующие вещи: в Одесской области задержали интернет-мошенницу
Мошенник искал клиентов в интернете
- 27-летний житель Львовской области размещал на профильном сайте объявления об оказании услуг по оформлению документов для выезда в США, виз и "зеленых карт".
- Фейковые услуги по оплате иммиграционного сбора, изготовление пакета документов и срочного рассмотрения дела об открытии визы стоили от 15 до 85 тысяч гривен.
- Мужчина маскировал свою мошенническую деятельность под официальную. Он даже зарегистрировался как предприниматель.
- Клиенты заключали соглашения о предоставлении онлайн-услуг.
- Однако после того, как злоумышленник получал деньги, он исчезал.
- В целом мужчина присвоил более 600 тысяч гривен.
Правоохранители проводят расследование
Следователи сообщили задержанному о подозрении в мошенничестве. Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства преступления.
На Львовщине мошенник продавал фейковые визы / Фото Нацполиции
Поделиться новостью