Во Львове правоохранители 26 февраля на горячем задержали наркодилера. Мужчина в то время делал "закладки". У злоумышленника изъяли более 100 свертков наркотиков.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они ищут человека, который поставлял задержанному наркотики.

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Как полиция задержала наркодилера

На улице Замковой оперативники криминальной полиции увидели мужчину, который делал "закладки" наркотиков.

Наркодилером оказался 32-летний уроженец Донецкой области, который сейчас проживает во Львове.

У мужчины обнаружили 62 свертка, маркированных красной изолентой, с кристаллическим белым веществом, внешне похожим на психотроп "PVP".

Также во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители нашли еще 42 свертка, маркированные желтой изолентой, с неизвестным порошкообразным веществом, внешне похожим на психотропное.

Все наркотики изъяли и направили на экспертизу.



Правоохранители задержали наркодилера / Фото полиции Львовщины

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотиков, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает наказание – от 4 до 8 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить канал поступления наркотиков. Вскоре наркоторговцу сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.



​У мужчины нашли 104 свертка наркотиков / Фото полиции Львовщины



Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовщины