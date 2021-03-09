На пункте пропуска "Медика – Шегини" польские таможенники задержали 2 украинцев, которые пытались провезти 30 килограммов янтаря. Стоимость контрабанды составляет около 160 тысяч гривен.

Контрабандный янтарь польские таможенники обнаружили в течение выходных. Один украинец пытался перевезти 21 килограмм драгоценных камней, а другой – 8,3 килограмма. К теме Настоящие сокровища: львовские таможенники изъяли большую коллекцию старинных монет – фото Цена контрабанды – почти 160 тысяч гривен В пункте попустительстве "Медика – Шегини", во Львовской области, польские таможенники обнаружили в автомобиле украинцев 21 килограмм янтаря .

. Контрабандист расфасовал драгоценные камни в пластиковые пакеты и спрятал в боковой стенке микроавтобуса.

Таможенники нашли контрабанду с помощью рентгеновского устройства и служебной собаки.

и Стоимость этой партии обработанного янтаря составляет 110 тысяч гривен.

За перевозку контрабанды на водителя предварительно наложили 1,6 тысячи злотых штрафа , составляет около 11 тысяч гривен .

, составляет около . Вторую партию янтаря весом 8,3 килограмма польские таможенники нашли во время проверки легковушки.

польские таможенники нашли во время проверки легковушки. Стоимость необработанного янтаря составляет около 44 тысяч гривен .

. На этого водителя также наложили штраф за перевозку контрабанды в размере 1000 злотых, что составляет около 7 тысяч гривен .

. Дела расследует Подкарпатское таможенно-налоговое управление в Перемышле. Смотрите видео, как польские таможенники нашли контрабандный янтарь:

Польские таможенники задержали украинцев / Фото управления налоговой службы в Жешуве

Янтарь помогла найти служебная собака / Фото управления налоговой службы в Жешуве