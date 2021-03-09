Изъяли 30 килограммов янтаря: польские таможенники задержали 2 украинцев – фото
Польские таможенники изъяли 30 килограммов янтаря / управления Налоговой службы в Жешуве
На пункте пропуска "Медика – Шегини" польские таможенники задержали 2 украинцев, которые пытались провезти 30 килограммов янтаря. Стоимость контрабанды составляет около 160 тысяч гривен.
Источник:управления Налоговой службы в Жешуве
Контрабандный янтарь польские таможенники обнаружили в течение выходных. Один украинец пытался перевезти 21 килограмм драгоценных камней, а другой – 8,3 килограмма.
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Цена контрабанды – почти 160 тысяч гривен
- В пункте попустительстве "Медика – Шегини", во Львовской области, польские таможенники обнаружили в автомобиле украинцев 21 килограмм янтаря.
- Контрабандист расфасовал драгоценные камни в пластиковые пакеты и спрятал в боковой стенке микроавтобуса.
- Таможенники нашли контрабанду с помощью рентгеновского устройства и служебной собаки.
- Стоимость этой партии обработанного янтаря составляет 110 тысяч гривен.
- За перевозку контрабанды на водителя предварительно наложили 1,6 тысячи злотых штрафа, составляет около 11 тысяч гривен.
- Вторую партию янтаря весом 8,3 килограмма польские таможенники нашли во время проверки легковушки.
- Стоимость необработанного янтаря составляет около 44 тысяч гривен.
- На этого водителя также наложили штраф за перевозку контрабанды в размере 1000 злотых, что составляет около 7 тысяч гривен.
- Дела расследует Подкарпатское таможенно-налоговое управление в Перемышле.
Смотрите видео, как польские таможенники нашли контрабандный янтарь:
Польские таможенники задержали украинцев / Фото управления налоговой службы в Жешуве
Янтарь помогла найти служебная собака / Фото управления налоговой службы в Жешуве
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