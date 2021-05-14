В то же время во Львове решили продлить маршрут автобуса №9. Теперь его конечная остановка будет располагаться на улице Вернадского.

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Маршрут автобуса №9 продолжат

Руководитель управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив рассказал, что с 17 мая автобус №9 будет курсировать до улицы Вернадского. Его маршрут продлили на одну остановку дальше. Ранее она располагалась на автовокзале.

Следовательно, конечная остановка автобуса №9 будет располагаться напротив дома №115 на улице Стрыйской. Автобусный маршрут свяжет село Мурованое с улицей Вернадского.

Во Львове возобновят автобусные маршруты № 2А и 5А

Руководитель управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив рассказал, что в мае во Львове планируют запустить на маршруты автобусы № 2А и 5А.

АТП-1 писало о поэтапном возобновлении, уже возобновлен №45 и №10. На очереди № 2А, который должен поехать 20 мая, и №5А, который будет курсировать от 24 мая,

– отметил чиновник.

Олеськив добавил, что на маршрут № 2А выедут 3 автобуса. Впоследствии их количество поэтапно увеличат.

Обратите внимание! С 28 апреля на время карантина во Львове остановили курсирование маршрута № 2А. Освободившиеся автобусы направили на маршрут №52, который соединяет Рудно и улицу Варшавскую.

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Автобус №57 будет курсировать до онкоцентра

В ЛГС пообещали, что автобусы №57, которые соединят улицу Полевую и Максимовича возле Львовского онкологического регионального лечебно-диагностического центра, начнут курсировать уже в начале июня.

"Задержка связана с финансовым состоянием, ведь никто не ожидал, что Львов войдет в красную зону. И локдаун, конечно, повлиял на графики возобновления движения. Автобус на маршруте №57 планируем запустить с июня. На маршрут выедет около 4 – 5 машин", – рассказал Олеськив.

Этот автобус обещали запустить еще с апреля. Однако он перестал курсировать с началом карантина. Львовяне неоднократно просили запустить автобусный маршрут в онкоцентр, ведь больным нечем туда добираться.

Интересно! Новую схему маршрута №57 утвердили летом 2019 года. Его обслуживали 5 автобусов АТП №1. Ранее маршрут №57 курсировал от площади Кропивницкого до завода "Фуджикура". Однако его отменили в январе 2020 года.