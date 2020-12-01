Во Львове будут судить 18-летнего злоумышленника, которого подозревают в изнасиловании 12-летнего мальчика. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Правоохранители завершили досудебное расследование дела об изнасиловании 12-летнего мальчика. Обвинительный акт уже направили в суд. Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

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Как изнасиловали мальчика

Обеспокоенная женщина 18 июня 2020 года обратилась в полицию. Львовянка рассказала, что в Зализничном районе города исчез ее 12-летний сын. Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что неизвестный мужчина изнасиловал его в парке.

Вскоре мальчик вернулся домой и рассказал, что в парке. В тот же день правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 18-летний львовянин.

Следователи установили, что около 12:50 на улице Роксоляны мужчина подошел к группе детей. Злоумышленник попросил их помочь отремонтировать скутер и пообещал за это купить мороженое. На предложение откликнулся 12-летний мальчик.

На предложение откликнулся 12-летний мальчик. Злоумышленник отвел его в дом в парке. Там мужчина, угрожая и запугивая мальчика, изнасиловал его.

Экспертиза установила, что злоумышленник причинил мальчику телесные повреждения легкой степени тяжести и психологическую травму.

Что грозит насильнику

Следователи 19 июня сообщили злоумышленнику о подозрении в изнасиловании. Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 15 лет за решеткой. Суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей без определения залога.

Сейчас правоохранители завершили досудебное расследование. Обвинительный акт направили на рассмотрение суда. Вскоре судья изберет злоумышленнику наказание.